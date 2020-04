Oggi a #CasaSkySport: Albertini, Alemao, Gilardino. A Calciomercato ospite Kouame

Una lunga giornata di calcio è quella di oggi su Sky Sport24. Si parte alle 13.30 con Stefano De Grandis e Matteo Marani che racconteranno il “Mancini Day”, in onda oggi su Sky Sport Uno. Un’intera giornata dedicata alle vittorie da calciatore e da allenatore del Mancio, dal primo scudetto con la Sampdoria fino a quello, da allenatore, col Manchester City.

Poi alle 14 il primo ospite di #CasaSkySport sarà il presidente del Settore Tecnico della FIGC, Demetrio Albertini, mezz'ora toccherà a Stefano De Grandis con Giuseppe Bergomi. Alle 16.30, Giovanni Bruno sarà in compagnia di Alessandro Benetton, imprenditore e presidente della Fondazione Cortina 2021.

Alle 18.30 un piccolo assaggio del GP virtuale che si “correrà” alle 19 su Sky Sport F1 (canale 207): in collegamento Carlo Vanzini e Matteo Bobbi per le ultime prima della partenza della seconda Race For The World organizzata da Leclerc, terzo e ultimo appuntamento con la gara virtuale di Formula 1. L'obiettivo della Race è quello di raccogliere fondi per la lotta al Covid.

Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 19, Matteo Marani sarà con Alemao, ex centrocampista del Napoli dello scudetto, mentre alle 19.30 l’appuntamento è con Alberto Gilardino, l’ex attaccante ora allenatore della Pro Vercelli.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.