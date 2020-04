Missione compiuta dopo l'invito dei giorni scorsi su Sky Sport F1: Ciro Immobile correrà la terza Race For The World organizzata da Leclerc. Oltre alle stelle del Mondiale, anche l'attaccante della Lazio affronterà curve e rettilinei del Mondiale nella sfida che ha come obiettivo raccogliere fondi per la lotta al Covid-19. E su Instagram una foto lo ritrae molto concentrato durante una sessione di prove. Il GP in diretta alle 19 su Sky Sport F1 (canale 207)

Ciro Immobile da bomber a pilota di Formula 1. L'attaccante della Lazio è pronto a scendere in pista dopo aver accettato la proposta della scorsa settimana fatta da Carlo Vanzini in diretta su Sky Sport F1. Immobile sarà tra i protagonisti della Race For The World di venerdì sera - live dalle 19 sul canale 207 - terzo e ultimo appuntamento organizzato dal ferrarista Charles Leclerc per raccogliere fondi a sostegno della lotta al coronavirus.

La passione per la Formula 1

"Ho fatto 1:20 basso in qualifica". Così Immobile lo scorso 5 aprile durante la diretta del GP d'Australia virtuale, in quel caso da spettatore e ospite su Sky. "Come Leclerc? Cerco di rubare qualcosa ai più forti ovviamente. Non è il mio sport, ma mi emoziona come il calcio. Sin da piccolo condividevo questa passione con mio fratello. Il gioco è molto realistico e riusciamo ad avere la sensazione di essere davvero in macchina. Tifo Ferrari, tifo Leclerc, ma ho conosciuto Antonio Giovinazzi e seguo anche per lui". Immobile non è l'unico giocatore della Lazio ad amare la Formula 1, con lui anche Marco Parolo. Si saranno mai affrontati ruota a ruota?