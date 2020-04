A #CasaSkySport c'è Bebe Vio. Stasera al Club ospite Trezeguet

La campionessa paralimpica di scherma ospite dalle 19 (i primi 30' in live streaming anche su skysport.it), una lunga intervista a Nicolò Zaniolo e l'appuntamento serale con Fabio Caressa e il Club: questo e molto altro nella domenica di Sky Sport24. E, come sempre, potete interagire con gli ospiti attraverso i canali social

La domenica di Sky Sport24 sarà ricca di appuntamenti, interviste e speciali. Fischio d’inizio alle 13.30 (secondo passaggio alle 21.30) con una lunga intervista a Nicolò Zaniolo: il centrocampista della Roma racconta come sta vivendo questo momento, il suo legame con la maglia giallorossa e con Francesco Totti. Alle 14 appuntamento con il “Best of” di #CasaSkySport: le parole, le curiosità, gli aneddoti dei protagonisti di questa settimana.

Alle 16.30 con Massimo Marianella e Xavier Jacobelli: con loro ripercorreremo i successi di CR7, oggi tutti racchiusi nel palinsesto di Sky Sport Uno interamente dedicato al fuoriclasse portoghese.

Alle 19, Giovanni Bruno sarà in compagnia della campionessa paralimpica di scherma, Bebe Vio (i primi 30' saranno in live streaming su skysport.it).

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Carlo Vanzini e Matteo Bobbi col terzo F1 Virtual GP della stagione che si disputerà sul circuito di Shanghai, in Cina, oggi a partire dalle 19 su Sky Sport F1. Al simulatore si sfideranno i veri piloti di Formula 1. In gara anche Charles Leclerc affiancato da Callum Ilott, pilota della Ferrari Driver Academy impegnato in Formula 2. Oltre a loro, George Russell e Nicholas Latifi (Williams), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren) e Alex Albon (Red Bull). Alla gara prenderanno parte anche Ciro Immobile e il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois.

Spazio anche alla celebrazione del Pallone d’Oro di Gianni Rivera: il 19 aprile 1970, prima dell’inizio di Milan-Cagliari, il capitano rossonero sollevava il prestigioso premio di miglior giocatore europeo del 1969.

Alle 20.30 (e 23.30), sempre su Sky Sport24, secondo appuntamento con il Club: in studio Fabio Caressa e Stefano De Grandis, mentre in collegamento ci saranno Bergomi, Marchegiani, Costacurta e Di Canio. Ospite di questa sera, l’ex attaccante della Juve David Trezeguet.