Terzo appuntamento con la Formula 1 virtuale: stasera il GP della Cina al quale prenderanno parte sei piloti ufficiali del Circus e anche due stelle del calcio mondiale, il laziale Ciro Immobile e Thibaut Courtois, portiete del Real Madrid. Debutto per Juan Manuel Correa, driver di F2 coinvolto lo scorso agosto in un terribile incidente in Belgio. La gara in diretta alle 19 su Sky Sport F1 (canale 207), alle 18 live la F1 eSports Pro Exhibition. Potrete seguire tutto anche attraverso il Live Blog di Skysport.it

Torna la Formula 1 virtuale su Sky Sport con il Gran Premio della Cina, terzo appuntamento dopo le gare del Bahrain e dell'Australia. La F1 eSports "corre" sul tracciato di Shangha questa sera alle 19 italiane, in coincidenza con la data della gara reale del Mondiale 2020 annullata a causa della pandemia di coronavirus.

Griglia di partenza con due calciatori: Immobile e Courtois

Al via 6 piloti di Formula 1: Charles Leclerc, George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alex Albon e Nicholas Latifi. Debutto in un GP virtuale ufficiale per Juan Manuel Correa, driver di F2 coinvolto lo scorso agosto in un tragico incidente in Belgio. Debutto anche per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile e per il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, entrambi reduci dall'ultima Race For The World organizzata dal ferrarista Leclerc con lo scopo di raccogliere fondi per l'emergenza sanitaria.

Le regole: qualifiche, set-up e danni

Un turno unico di qualifiche di 12 minuti durante i quali i piloti dovranno spingere al massimo per assicurarsi la miglior posizione allo start. La mescola con la quale otterranno il miglior crono sarà anche quella con la quale scatteranno nel GP. Le monoposto sono quelle che hanno corso il Mondiale 2019; le prestazioni sono equiparate e i set up uguali per tutti per aumentare lo spettacolo. Quanto ai danni, questi sono previsti e "attivi" anche se in forma ridotta rispetto alle conseguenze che possono esserci nella realtà in termini di possibilità di proseguire la corsa. I giri saranno 25, la piattaforma che i piloti utilizzeranno quella ufficiale di F1 2019 prodotta e sviluppata da Codemaster.

Dove e come vedere il GP della Cina virtuale su Sky Sport

La gara sarà trasmessa in diretta alle 19 su Sky Sport F1 (canale 207) e sarà anticipata da un altro grande evento, L'eSports Pro Exhibition, con i migliori piloti delle gare virtuali pronti a darsi battaglia. Entrabe le prove verranno raccontate anche attraverso la cronaca web nel Live Blog di Skysport.it.

IL PROGRAMMA DEL GP VIRTUALE SU SKY SPORT F1