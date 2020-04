Tutto il Paese ha partecipato alla Festa della Liberazione sventolando il Tricolore dai balconi in questo 25 aprile "surreale" per l'emergenza provocata dal Covid-19. Da Milano a Roma, da Torino a Palermo gli italiani hanno dato vita a un flash mob nazionale, tinto di orgoglio e speranza per una nazione ferita ma desiderosa di ripartire

