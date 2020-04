415 morti, ancora in calo il numero dei malati

Conte: "Alcune attività ripartono dal 4, lockdown non può andare oltre"

Il premier Conte in un'intervista a La Repubblica: "Stiamo lavorando, proprio in queste ore, per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown. Rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese"