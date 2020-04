2/14 ©Ansa

Il varo dell'ultimo impalcato del ponte "è un messaggio per Genova e anche per l'Italia. Questo modello con cui abbiamo lavorato, costruisce un futuro anche per l'Italia, soprattutto uscendo da un periodo come questo. Sono sicuro che riusciremo a vincere la sfida, come abbiamo vinto questa". Lo ha detto il commissario per la ricostruzione del Ponte di Genova e sindaco di Genova Marco Bucci