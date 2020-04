"Olimpiadi di Tokyo a rischio anche nel 2021"

Fase 2, in Lombardia mascherine e guanti su mezzi pubblici

Non più del 50% dei passeggeri trasportabili, segnalazione dei posti non occupabili, mascherine e guanti obbligatori su tutti i mezzi pubblici: sono alcune delle linee guida contenute nel documento della Regione Lombardia "Per la nuova normalità" redatto dal Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale con i principali stakeholder del sistema lombardo. Nel documento si indica anche l'utilizzo di bus turistici e scuolabus come navette per le aziende, la sanificazione dei mezzi e la revisione delle corse per intensificarle in alcune fasce orarie.