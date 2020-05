3/16

Si può uscire per fare una passeggiata?



Si può uscire di casa solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (la visita ai congiunti è inclusa in questa ipotesi) o per svolgere attività sportiva all’aperto. Quindi le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno di questi motivi (ad esempio, andare a fare la spesa)