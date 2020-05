Parte la fase 2, Conte: "Non è 'liberi tutti'"

Conte: “Fase 2 non è liberi tutti”

In una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, il Premier Conte ha parlato della fase 2 per l’Italia che inizierà da domani, lunedì 4 maggio. “Entriamo nella fase 2 dell’emergenza. Non casualmente ma grazie al poderoso sforzo collettivo che abbiamo fatto insieme e che ci ha permesso di ricondurre la soglia del contagio a un livello accettabile”. Diversi sono stati i sacrifici fatti, per questo, secondo Conte: “Questa nuova fase non può essere intesa come un ‘liberi tutti’”. Le regole da seguire sono ancora diverse: “Rispettare quelle sul distanziamento fisico – ha aggiunto -. Evitiamo gesti di disattenzione o di rimozione collettiva. Il virus continua a circolare tra noi”