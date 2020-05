Islandese, 31 anni. Soprannominato "Thor" e famoso per la parte di Gregor Clegane, la "Montagna", nella serie Game of Thrones. Battuto il record mondiale in deadlift che resisteva da quattro anni

Se nella celebre serie tv "Il Trono di Spade" il suo personaggio è chiamato la "Montagna" un motivo deve pur esserci. Oltre due metri di altezza, quasi duecento chili di peso e oltre cinquecento chili sollevati in deadlift. Cinquecento e uno, per la precisione. Il nuovo record di stacco da terra con cui l'islandese ha sorpassato il precedente primato detenuto da Eddie Hall, e stabilito nel 2016: cinquecento chili esatti. Per deadlift, o stacco da terra, si intende uno degli esercizi (insieme a squat e distensione) del powerlifting. "Credo che avrei potuto sollevare anche di più, ma che senso avrebbe?" - sono state le sue parole dopo il sollevamento, riportate dalla ESPN. E ancora: "Non ho parole, che giornata meravigliosa, la ricorderò per il resto della mia vita - sono state le sue frasi postate sui social, a corredo del clamoroso video dello sforzo -. Il mio ringraziamento va alla mia famiglia, agli amici, agli allenatori, ai miei fan, agli sponsor. E a tutti coloro hanno contribuito a rendere possibile questo risultato". Il trentunenne islandese, Hafbor Julius Björnsson, detto "Thor", ha vinto il World's Strongest Man nell'edizione del 2018, chiudendo secondo o terzo in ogni singolo anno dal 2012.