Primo giorno di scuola post coronavirus per migliaia di bambini e ragazzi in Germania, tornati sui banchi dopo la chiusura dello scorso 14 marzo a causa della pandemia. Priorità a coloro che a fine anno dovranno sostenere gli esami. Stringenti le misure di sicurezza in tutte le aule, con mascherine e guanti che si mischiano a penne e libri

