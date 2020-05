Usa: "La Cina ha nascosto la gravità del Covid-19"

Tare a Sky: "Non spetta al ministro bloccare il campionato"

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, intervenuto durante Sky Calcio Club: "Ho sentito che potrebbe uscire un'altra ordinanza del ministro dello Sport che potrebbe bloccare il campionato, ma questo non è nelle loro competenze. Deve decidere la FIFA, che ha detto che i campionati vanno chiusi entro la fine dell'anno solare. Siamo disposti a riprendere anche in autunno seguendo il modello del Mondiale in Qatar. Credo che finire questo campionato sarebbe una grande esperienza per quello successivo. Se invece dovessimo sospendere, non avremmo alcuna idea di come gestire la convivenza con il virus in futuro".