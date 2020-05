Una giornata da non perdere su Sky Sport24. Tutte le notizie dai campi d'allenamento e grandi ospiti a #CasaSkySport. Appuntamento da non perdere alle 19 (in live streaming anche su skysport.it) con il pilota otto volte campione del mondo in carica, Marc Marquez

Le squadre di Serie A stanno rientrando in campo e Sky Sport24 seguirà le ripresa degli allenamenti individuali, con tutte le news e gli aggiornamenti. Oggi tocca ad Atalanta, Bologna e Juventus. Alle 13 per fare il punto sulla ripartenza in sicurezza, ci sarà in collegamento Fabio Pigozzi, presidente della Federazione mondiale di medicina dello sport (Fims).

Alle 14 il consueto appuntamento con #CasaSkySport: Riccardo Gentile sarà in collegamento con Medhi Benatia, ex difensore di Udinese, Juventus e Roma, che dal 2019 gioca con i qatarioti dell'Al-Duhail. Alle 14.30 si parlerà invece di atletica con il campione italiano di salto in alto, Gianmarco Tamberi. Dalla pista alla “strada” perché alle 16.30 in collegamento ci sarà la ciclista azzurra Marta Bastanelli.

Nella seconda parte della giornata del tg sportivo, dalle 19 (in live streaming anche sul sito skysport.it) un appuntamento da non perdere: con Sandro Donatogrosso un’ora da passare in compagnia del pilota spagnolo otto volte campione del mondo, Marc Marquez.

A chiudere la giornata di Sky Sport24, alle 23.30, sarà un nuovo appuntamento con “Juke Box”: il pubblico avrà la possibilità di scegliere gli eventi da rivedere insieme ad Eleonora Cottarelli. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa.