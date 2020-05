Oltre 250mila morti nel mondo, più di 3mln di casi

Il Giro d'Italia virtuale arriva sul Sestriere

Il Giro d'Italia virtuale di ciclismo è giunto alla 6^ tappa, in programma mercoledì prossimo: 31,5 km e con 1.180 metri di dislivello e arrivo ‘virtuale’ sulla salita del Sestriere, che avrebbe dovuto ospitare la parte della tappa n.20 della corsa rosa. Dopo le prime cinque prove, l'Astana guida la classifica generale con un vantaggio di 26'15" sul Team Jumbo-Visma e di 38'07" sulla Androni Giocattoli-Sidermec. Tra le donne guida la Trek-Segafredo, con 23'11" sulla Nazionale e 1h11'31" sull'Astana. Per quanto riguarda il Giro Virtuale Legends, ieri Alessandro Ballan ha preceduto tutti ai Laghi di Cancano; alle sue spalle Matteo Montaguti e Andrea Tafi. I grandi ex torneranno a sfidarsi giovedì, con Ballan in gara assieme a Montaguti, Ivan Basso, Stefano Garzelli, Claudio Chiappucci, Tafi, Stefano Allocchio e Alessandro Bertolini.