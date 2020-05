2/9 ©Ansa

2) È possibile disinfettare mani o aree della pelle con i raggi UV



FALSO: le lampade a raggi ultravioletti (UV) non devono essere utilizzate per disinfettare le mani o altre aree della pelle. Le radiazioni UV possono causare irritazione alla pelle e danneggiare gli occhi. Per rimuovere il virus occorre lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base alcolica (igienizzanti per mani)

