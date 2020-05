10/19 ©Fotogramma

"Ma ciò non significa che i casi che vediamo oggi siano stati generati ieri", il commento di Galli che sulla possibilità di celebrare messe a partire dal 18 maggio ha detto: "Sono contento se si riuscirà, nel rispetto delle regole, a celebrare tutti i riti di tutte le religioni. Ma per ora, soprattutto gli anziani devono stare ben attenti. E se restano in casa ancora un po' non è una cattiva idea"