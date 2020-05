1/12

La mascherina è sufficiente a proteggersi dal coronavirus?



Una precisazione doverosa, innanzitutto. Come sappiamo, “le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l’attenzione scrupolosa nel non toccare viso, naso, occhi e bocca”, sottolinea l’ISS