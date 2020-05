Conte: "In estate potremo andare in vacanza"

Conte: "In estate potremo andare al mare e in montagna"

Al Corriere della Sera il premier Conte dice sì alle vacanze estive in Italia. "Quest’estate l’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare e in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele"