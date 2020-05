Nel giovedì di Sky Sport24 protagonista il calcio e il basket. Nel corso della giornata tutte le news sugli allenamenti delle squadre di Serie A e le ultime sulla ripartenza del calcio.

Si parte alle 13.30 con una puntata della serie “Il Calciomercato che verrà”: una lunga intervista esclusiva a Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina che racconterà anche la sua personale battaglia contro il Coronavirus.

Tra i temi ci sarà anche il calcio europeo, con la Bundesliga pronta a riprendere il campionato (anche su Sky): appuntamento dunque alle 14 con Euroshow, per tutte le news da Germania, Spagna ed Inghilterra.

Alle 14.30 (in live streaming anche su SkySport.it) a #CasaSkySport Geri De Rosa sarà in compagnia della “Sacchetti Family”: Meo, coach di Cremona e dell'Italbasket e suo figlio Brian, ala della Leonessa Brescia.

Nella seconda parte della giornata del tg sportivo, alle 19, Stefano De Grandis e Luca Marchegiani avranno come ospite Sven Goran Eriksson, ex allenatore, tra le altre, di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. Alle 19.30 in collegamento ci sarà invece Giuseppe Pancaro che nel 2000 vinse, con lo svedese in panchina, Coppa Italia, Supercoppa Europea e Scudetto con la Lazio. Quando? Esattamente 20 anni fa: il 14 maggio del 2000 i biancocelesti si aggiudicavano il secondo scudetto. Per celebrare l’anniversario su Sky Sport Serie A oggi andrà in onda “Mister Condò, gli allenatori si raccontano - Speciale Lazio Campione d’Italia 1999/2000”. Roberto Mancini, Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi, tra aneddoti e ricordi, rivivono insieme a Paolo Condò la loro carriera da giocatori della Lazio e lo scudetto vinto 20 anni fa.

