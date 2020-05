Decreto Rilancio, bonus vacanze fino a 500 euro

Le linee guida per i parrucchieri: prenotazione e barriere separatorie per il lavaggio

L'Inail e l'Iss hanno messo a punto le linee guida per la riapertura di parrucchieri ed estetisti. Tra le varie misure, si specifica che le attività devono svolgersi esclusivamente su prenotazione, durante la quale bisogna già indicare il tipo di trattamento richiesto, in modo da ottimizzare i tempi di attesa. Inoltre, devono essere previste aree per le fasi di attesa, come la messa in posa del colore e barriere separatorie in particolare per le aree di lavaggio.