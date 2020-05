Una domenica di calcio live: prosegue la 26^ giornata della Bundesliga e sui canali Sky Sport tutte le partite in diretta, mentre su canale 200 potrete seguire tutti gli studi live in compagnia di Federica Lodi, Riccardo Gentile, Pietro Nicolodi e Nicolò Omini in onda alle 15, 17.30 e alle 20, quest’ultimo per riassumere la giornata, che si concluderà domani con il posticipo Werder Brema-Bayer Leverkusen.

Alle 14 (e in replica alle 17), spazio invece ad una intervista doppia a tinte rossoblù: per la serie “Il Calciomercato che verrà” ascolteremo le parole degli uomini di mercato del Bologna, il Coordinatore dell'Area Tecnica Walter Sabatini e il Direttore Sportivo Riccardo Bigon.

Alle 14.30 ecco il primo appuntamento con #CasaSkySport: Alessandro Bonan sarà in compagnia di Francesco Castelnuovo e Gianmarco Tognazzi.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Poi, alle 19 (in live streaming anche su SkySport.it), secondo appuntamento della giornata con #CasaSkySport: un’ora con Riccardo Trevisani e Luciano Spalletti, ex allenatore, tra le altre, di Roma ed Inter.

A chiudere la giornata, alle 23.30, sarà “Sky Calcio Club”, con Fabio Caressa e Stefano De Grandis e la loro squadra. In collegamento questa sera ci saranno Fabio Capello e Piero Volpi, responsabile dell'area medica nerazzurra. In onda anche alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.