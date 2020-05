Bundesliga, le partite di oggi della 26^ giornata

Prosegue la 26^ giornata di Bundesliga, in esclusiva su Sky Sport. Dopo i risultati del sabato, torna in campo la capolista Bayern Monaco, che alle ore 18 fa visita all'Union Berlino. Prima, però, la sfida tra Colonia e Mainz ad aprire alle ore 15.30 il programma della domenica

Colonia-Mainz

Ore 15.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, telecronaca di Gianluigi Bagnulo. Sfida importante per il Colonia che vuole allungare ulteriormente sulla zona calda della classifica, ospitando il Mainz, quart'ultimo. Le due squadre si affronteranno per la 18esima volta nella massima serie tedesca, in una gara che ha visto prevalere in una sola occasione la squadra ospite (Mainz-Colonia 2-3 dell'aprile 2016). Formazione di casa che vuole riprendere la striscia positiva di 8 vittorie nelle ultime 11 partite di Bundesliga, perdendo solo contro Bayern, Dortmund e Gladbach. Di fronte però si troverà un Mainz, anch'esso reduce da un periodo di risultati positivi prima dello stop forzato del campionato: una sola sconfitta nelle ultime cinque partite (0-4 contro il Wolfsburg alla 23^ giornata) che gli hanno permesso di tirarsi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.

Union Berlino-Bayern Monaco

Ore 18.00, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, telecronaca di Massimo Marianella. A poco più di due mesi di distanza dalla vittoria interna per 2-0 contro l'Ausgburg, è il momento di tornare in campo anche per la capolista Bayern Monaco. La formazione allenata da Hans-Dieter Flick va a far visita all'Union Berlino. Gara che però sarà tutt'altro che semplice per gli ospiti che all'andata, nell'unico precedente della storia tra i due club, vinse per 2-1 soltanto grazie a due calci di rigore. Il Bayern vuole continuare l'incredibile striscia di 31 punti su 33 ottenuti nelle ultime 11 giornate prima dell'interruzione, che gli hanno permesso di rimontare in classifica e riportarsi al comando dopo un inizio complicato. Di contro, però, l'Union Berlino ha vinto cinque delle ultime otto gare casalinghe in Bundesliga, riuscendo a mantenere in tutte e cinque le occasioni la porta inviolata.