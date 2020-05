Calcio live con la 27^ giornata della Bundesliga, mercato - parlano i ds di Lecce e Hellas Verona- e risate con Gioele Dix ospite di #CasaSkySport alle 14. Alle 19 spazio alla Formula 1 con "Race Anatomy": in compagnia di Fabio Tavelli ci sarà anche Linus

Tanti i temi della giornata di Sky Sport24. Ospiti, approfondimenti e il calcio live della Bundesliga con cinque partite in programma e in esclusiva su Sky Sport.

Alle 12 il primo appuntamento della giornata sarà dedicato all’Nba con Francesco Bonfardeci: domani sarà infatti una giornata interamente dedicata al Black Mamba su Sky Sport NBA. Un palinsesto per rivivere alcune delle partite più importanti della carriera di Kobe Bryant, intervallate dagli speciali, per raccontare uno dei più grandi giocatori di pallacanestro di sempre.

A seguire, alle 12.30 (secondo passaggio alle 21.30) a “Il calciomercato che verrà” protagonisti il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso e quello del Verona Tony D’Amico.

Poi si parlerà di benessere con Eleonora Cottarelli Geri De Rosa e Alessandro Barlotti, titolare di Esserebenessere Health Management. A seguire, un approfondimento dedicato alla "ripartenza" di palestre e piscine, che lunedì riapriranno in tutta Italia, eccetto la Lombardia, con l’obbligo di rispettare le linee guida del Governo. Alessandro Acton ha girato ’Italia per vedere come gli operatori si stanno preparando.

Ale 14.00 il primo appuntamento con #CasaSkySport, in live streaming anche su SkySport.it. Con Marco Bucciantini ci sarà l’attore, scrittore e regista teatrale, Gioele Dix.

Dalle 14.30 spazio al campionato tedesco, oggi in campo per la 27^ giornata (live su Sky Sport Uno e Sky Sport Football): dopo il derby tra Hertha e Union Berlino, quattro le gare in programma alle 15.30, mentre alle 18.30 sarà il turno di Bayern-Eintracht, il posticipo del sabato. E su Sky Sport24 tutti gli aggiornamenti e gli studi pre e post partita con Federica Lodi, Riccardo Gentile, Massimo Marianella e Nicolò Omini al corner. Appuntamento alle 15.00, 17.30, 18.00 e 20.30.

Poi, dalle 19, appuntamento con #CasaSkySport “Speciale Race Anatomy Formula 1”: un’ora in compagnia di Fabio Tavelli, Matteo Bobbi, Mario Miyakawa, Leo Turrini, Umberto Zappelloni e Linus.

A chiudere la giornata di Sky Sport24, alle 23.30, sarà un nuovo appuntamento con “Juke Box”: il pubblico avrà la possibilità di scegliere gli eventi da rivedere insieme ad Eleonora Cottarelli. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa.

Da non perdere infine su Sky Sport Uno l’intera giornata dedicata al Milan campione d’Europa nel 2007 con le partite che portarono i rossoneri di Ancelotti fino ad Atene e gli speciali che raccontano i protagonisti di quella stagione trionfale.