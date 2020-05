Bundesliga, il programma di oggi su Sky

Secondo turno dopo la ripartenza per il campionato tedesco: ieri il derby di Berlino, oggi cinque partite in programma e in esclusiva su Sky Sport. Si comincia con le quattro gare delle 15:30: ci sono Wolfsburg-Borussia Dormund e Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen. Alle 18:30 il posticipo del sabato è Bayern Monaco-Eintracht Francoforte: tutto quello che c'è da sapere sui match di oggi

Wolfsburg-Borussia Dortmund Ore 15:30, diretta su Sky Sport Football con telecronaca di Fabio Caressa e Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Federico Zancan. Di fronte ci saranno due squadre che hanno vinto nello scorso turno, il primo dopo il lungo stop forzato per l’emergenza coronavirus. Il Wolfsburg ha festeggiato tre punti sul campo dell'Augsburg per 2-1 grazie al centro decisivo di Ginczek in pieno recupero, salendo in sesta posizione con 39 punti. Il Borussia ha superato con un netto 4-0 lo Schalke 04 nel derby della Ruhr, consolidando il secondo posto e confermandosi degna rivale del Bayern Monaco - oggi distante quattro punti - per la vittoria del campionato. Haaland e compagni sono reduci da quattro vittorie consecutive e vogliono mettere la quinta.

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen Ore 15:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Riccardo Trevisani. Terza contro quinta, separate da soli due punti in classifica: al Borussia Park va in scena una delle principali partite della ventisettesima giornata. La squadra di Marco Rose, reduce dalla vittoria per 3-1 in casa dell'Eintracht, vuole ritrovare una vittoria in casa che manca dal 25 gennaio. Il successo dello scorso turno è valso il sorpasso sui rivali del Lipsia (fermato sull’1-1 dal Friburgo) e ha permesso di mantenere immutato il distacco dal vertice: -2 dal Borussia Dortmund e -6 dal Bayern Monaco. Di fronte un Bayer Leverkusen che fuori casa ha perso soltanto una volta nelle ultime sei trasferte e ha riavviato il cammino con una vittoria per 4-1 sul campo del Werder Brema. Grande attesa per Kai Havertz, che da falso nueve nel 2020 ha già segnato 6 reti e servito 4 assist.

Paderborn-Hoffenheim Ore 15:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Geri De Rosa. Se non è l'ultima chiamata, poco ci manca per il Paderborn fanalino di coda con 17 punti. La squadra allenata da Steffen Baumgart vuole dare continuità allo 0-0 rimediato contro il Fortuna Dusseldorf nel sabato del ritorno in campo e dovrà provare a farlo alla Benteler Arena contro un Hoffenheim che non vince dall'1 febbraio e nello scorso weekend è stato sconfitto per 3-0 in casa dall'Herta Berlino. Nonostante il periodo di cattiva forma, Sebastian Rudy e soci sono a soli quattro punti dal sesto posto.

Friburgo-Werder Brema Ore 15:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Andrea Marinozzi. Da una parte chi sente l'odore dell'Europa League, dall'altra chi vede lo spettro della retrocessione. Settima contro penultima allo Schwarzwald Stadion. I padroni di casa stanno disputando una stagione eccezionale e l'1-1 imposto in trasferta al Lipsia nello scorso turno ha confermato l'ottimo stato di forma della squadra di Streich. L'obiettivo è il ritorno in Europa per riscattare la precoce eliminazione al terzo turno preliminare due anni fa. Il ko per 4-1 contro il Bayer ha reso ancora più complicata la situazione del Werder di Kohfeldt. Partito con altre ambizioni, il team di Brema rischia di retrocedere in seconda divisione senza nemmeno passare per i playout, oggi distanti 5 punti. All’andata la partita terminò con un spettacolare 2-2, con il Friburgo che pareggiò all’ultimo minuto in 10 uomini grazie a Petersen.