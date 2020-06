Continuano negli Stati Uniti le proteste in seguito alla morte di George Floyd. Centinaia di migliaia di persone si sono riversate nelle città di tutto il Paese per manifestare. A Washington la marcia ' Black Lives Matter' più attesa, terminata davanti alla Casa Bianca. Tanti gli sportivi che sono scesi in strada, dalle stelle NBA ai Denver Broncos

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

LA MARCIA DEI DENVER BRONCOS. VIDEO