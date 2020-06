4/14

L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile e non influisce sulle eventuali prestazioni a sostegno del reddito. Se il nucleo famigliare percepiva già un assegno prima dell’entrata in vigore del dl, è prevista una clausola che riconosce un’integrazione dell’assegno perché non risulti in nessun modo inferiore.