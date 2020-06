Iss: "L'epidemia in Italia non è ancora conclusa"

Serie A, tampone prima della partita se un membro della squadra è positivo

In caso di positività, il calciatore contagiato andrà in isolamento. Il resto della squadra andrà in ritiro, dove sarà sottoposto a tampone per vedere se ci sono altri contagi. I giocatori risultati negativi, faranno un secondo tampone più rapido il giorno stesso della partita, con un responso nel giro di 3-4 ore. I calciatori risultati negativi anche a questo secondo tampone potranno scendere in campo. Quindi, di fatto, non esiste più l’obbligo di quarantena per la squadra: ad andare in quarantena sarà soltanto il calciatore positivo. Questa modifica, che si ispira alla Bundesliga, consentirà alla Serie A di proseguire. QUI L'APPROFONDIMENTO