Due colori, domina il bianco. Nuovo design anche per i DualSense. Già annunciati 28 nuovi giochi che lanceranno la nuova console. Uscirà a fine 2020, ma c'è attesa per il prezzo

Ai tempi del coronavirus la presentazione della nuova PS5 si è svolta online. Milioni di appassionati si sono connessi attraverso i canali social in streaming per seguire il lancio della quinta generazione del gioiello targato Sony, a ventisei anni di distanza dalla PS1, nel 1994. Solo negli ultimi minuti della presentazione nel Future of Gaming Show è stata svelata l'immagine della nuova PlayStation 5. Un design futuristico dove a dominare è il bianco, che abbraccia la zona centrale nera con luci blu. Bianchi e neri anche i DualSense. E due saranno anche le versioni della nuova console: una, classica, con il lettore e una completamente digitale su cui gireranno solo i videogiochi scaricati dallo store online. Sul sito ufficiale già ventotto i nuovi giochi che faranno sicuramente parte del nuovo mondo PS5. Tra i più noti, Spider Man Miles Morales. L'immancabile Gran Turismo 7, da sempre uno dei marchi di fabbrica della console Sony. Hitman 3. L'iconico duo Ratchet & Clank pronti all'ennesima avventura dopo la prima targata PS2 nel lontano 2002. Ci sarà spazio anche per un classicone come Grand Theft Auto 5, senza dimenticare Oddworld: Soulstorm, Resident Evil 8, Horizon Forbidden West e un video trailer del nuovo NBA 2K21 con Zion Williamson (in copertina il video) che fa già sognare gli appassionati del grande basket. Quali informazioni mancano nel lancio della nuova console? Le più attese: una data precisa di uscita, anche se è certo che il lancio commerciale avverrà a fine 2020, e il prezzo. Per quello ci sarà ancora un po' da aspettare.

Le caratteristiche della nuova PS5

Detto della doppia versione, con lettore e "digital Edition", sono poche le specifiche tecniche che la Sony ha voluto annunciare nella sua presentazione al mondo. Se la maggiore potenza era già nota, si aggiunge una nuova tecnologia audio 3D per una esperienza ancora più immersiva nel gioco. Ancora nessuna certezza sulla retrocompatibilità con i giochi della PS4. Veniamo ai DualSense: un nuovo design che non stravolgerà le abitudini dei videogiocatori, dagli ormai iconici tastini quadrato, triangolo, cerchio e x ai pulsanti L2 ed R2 a "grilletto". Senza dimenticare il coinvolgimento dato dall'haptic feedback (le sensazioni tattili collegate con lo svolgimento del gioco). Poi gli accessori: presente una "charging station" per ricaricare i DualSense, telecamera HD e cuffie "Pulse 3D" wireless.