Conte firma, ok a sport di contatto dal 25 giugno

Conte: "Sofferenza da tramutare in opportunità"

"Quello che serve ora al Paese è un vero e proprio Piano di rilancio perché abbiamo il dovere e la responsabilità di recuperare una visione strategica che vada oltre le misure immediate per superare la grave emergenza sanitaria ed economica, misure in parte già prese e in parte da implementare". Esordisce così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista al quotidiano economico e finanziario Il Sole 24 Ore in cui sostiene anche che questa crisi che rappresenta "una grande sofferenza per l'Italia, dobbiamo tramutarla in opportunità per rilanciare l'economia con un rigore di più ampio respiro in modo da utilizzare al meglio i finanziamenti in arrivo dall'Europa".