Negli Stati Uniti (e nel mondo intero) non si è ancora spenta la eco per l’omicidio a Minneapolis di George Floyd che un altro uomo afroamericano di 27 anni, Rayshard Brooks, è stato ucciso nella notte di venerdì ad Atlanta, in Georgia, dopo uno scontro con le forze dell’ordine. La polizia è stata chiamata a intervenire appena dopo le 10.30 di sera nel parcheggio di un Wendy’s (nota catena di fast food USA) per la presenza di un uomo, all’apparenza addormentato, all’interno della sua auto. Giunti sul posto, gli agenti hanno sottoposto Rayshard Brooks a una sorta di etilometro, che ha rivelato lo stato alterato dell’uomo afroamericano. Il sospettato in un primo momento ha resistito all’arresto portando così uno degli agenti a estrarre il taser, la pistola elettrica utilizzata per immobilizzare gli eventuali sospetti. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che durante l’alterco Brooks fosse riuscito a impossessarsi del taser (che ovviamente è un’arma non letale), generando la reazione degli agenti che a quel punto avrebbero sparato nei confronti dello stesso Brooks, ferendolo gravemente. La morte di Rayshard Brooks è arrivata dopo un disperato tentativo di operarlo d’urgenza presso un ospedale locale, tentativo però rimasto vano.