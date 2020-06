Riapre Gardaland, c'è anche Zambrotta. FOTO

Ritorno alla normalità è anche veder finalmente riaprire i luoghi di divertimento dopo mesi di lockdown. Gardaland ha fatto da apripista lo scorso sabato, anticipando la data di oggi 15 giugno, nella quale è prevista la riapertura di molte attività quali cinema e teatri. Il primo parco divertimenti che ha riaperto in Italia e lo ha fatto con una piccola celebrazione a cui ha partecipato anche Gianluca Zambrotta, assieme alla moglie Valentina e al figlio: “Ritornare a Gardaland è sempre un grande piacere, dopo questo periodo di permanenza a casa è bello tornare a un inizio di normalità – ha detto Zambrotta -. Anche il calcio giocato è tornato ed è un bene per tutto il movimento dello sport".

Divertimento in sicurezza

“La parola d’ordine quest’anno sarà divertimento in sicurezza”, ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland. A seguito dell’emergenza sanitaria, si è reso necessario lo sviluppo di un Protocollo di Riapertura in Salute e Sicurezza che prevede alcune misure utili per tutelare la salute degli ospiti e dei dipendenti. Il protocollo prevede un nuovo sistema di prenotazione online con l’indicazione vincolante del giorno di visita per gestire il numero chiuso ridotto di visitatori; la misurazione della temperatura corporea degli ospiti e dei dipendenti prima dell’accesso al parco; l’obbligo di indossare la mascherina per tutti i visitatori sopra i 6 anni e fornitura dei dispositivi di protezione ai dipendenti; sanificazione continua delle aree comuni e delle attrazioni dopo ogni giro; inibizione di alcuni posti a sedere delle attrazioni per favorire il distanziamento sociale. Tutti gli indicatori utilizzati per garantire il distanziamento sociale - quali bollini, barriere e cartelli - sono caratterizzati da colori estremamente vivaci, una personalizzazione, insomma, in perfetto stile Gardaland. Una novità molto importante nell’ambito del distanziamento sociale è poi l’utilizzo di nuove tecnologie come l’App per prenotare le attrazioni che permette di partecipare ad una coda virtuale, riducendo così i tempi di permanenza in fila e gli eventuali assembramenti.