Macron: "La Francia è zona verde, riapre tutto"

India, 500 vagoni di treni saranno convertiti in ospedali da campo

L'India si prepara a convertire altri 500 vagoni di treni in ospedali da campo a New Delhi per ospitare 8mila pazienti affetti da coronavirus. L'iniziativa è stata annunciata dal ministro dell'Interno, Amit Shah. L’India ha registrato quasi 12mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 320.922 contagi, posizionandosi quarta al mondo per numero di positivi dopo Stati Uniti, Brasile e Russia.