Scuole superiori riaperte oggi in tutta Italia dopo l'emergenza Covid-19 per la plenaria della Commissione d'esame, primo passo verso il via agli orali della Maturità 2020, in programma da mercoledì. A Milano il prestigioso Liceo Classico 'Giuseppe Parini' si è preparato con la sanificazione dei locali, in attesa dei ragazzi

