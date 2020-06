Riprendono da oggi gli sport di contatto in Sicilia, prima regione ad autorizzarli: con un decreto firmato dall'assessore allo Sport e quello alla Salute, via libera alle partite di calcio, calcetto e basket. Ecco le modalità di accesso ai centri sportivi e quelle di svolgimento dell'attività

La Regione Sicilia ha emanato il decreto che consente da oggi la ripresa del libero svolgimento delle attività sportive, compresi gli sport di contatto. Via libera, dunque, alle partite di calcetto, calcio e basket. La firma è arrivata da parte dell’assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo Manlio Messina, d’intesa con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. "Il presente decreto - si legge nel documento - conserva la propria efficacia e validità fino a eventuale differente valutazione dell’andamento epidemiologico nell’Isola e, comunque, fino a nuova disposizione". Il decreto è stato notificato per conoscenza anche all’Anci Sicilia, alle aziende sanitarie e alle federazioni sportive di settore.