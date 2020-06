WTA Palermo a porte aperte: ammessi 500 spettatori

Il circuito WTA ripartirà con il pubblico. Il circuito pro femminile ricomincerà dopo la lunga sospensione dovuta all'emergenza Covid-19 con il "31^ Palermo Ladies Open", torneo con un montepremi di 225mila dollari che si svolgerà dal 3 agosto al Country Time Club, primo evento ufficiale post coronavirus. Alla manifestazione sarà anche ammesso, seppur in forma limitata secondo le normative vigenti, il pubblico: in totale saranno circa 500 gli spettatori che si distribuiranno sulle tribune dell'impianto siciliano. La manifestazione, in programma dal 1° agosto con le qualificazioni (9 agosto la finale), potrà dunque contare sulla presenza degli appassionati, sia pure in numero limitato e nel rispetto delle norme di distanziamento. Il tabellone in singolare prevede 32 giocatrici, di cui 4 wild-card e altrettante provenienti dalle qualificazioni: nei giorni scorsi il direttore Oliviero Palma aveva confidato di aspettarsi almeno due Top 10 tra le partecipanti.