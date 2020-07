Si può giocare senza toccarsi, senza saltarsi addosso, senza potersi abbracciare? Come si fa a divertirsi con gli amici stando ad un metro di distanza? Basta giocare con regole nuove. Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo e Federico Taddia hanno giocato tantissimo e lo raccontano in un ebook: il primo manuale dedicato ai giochi secondo le nuove norme di sicurezza

Per dire: Federico (Taddia) ha rimandato il sogno di partecipare al mondiale di nascondino, qualche anno fa, perché in quei giorni si allenava per il campionato mondiale di Quidditch.

Credo possa bastare questo, per raccontare il libro per bambini che ho contribuito a scrivere insieme a Federico e a Pierdomenico Baccalario (ognuno a casa sua, rigorosamente a distanza): si chiama "Giochi di gruppo (anche) a un metro di distanza", e ha quell'anche tra parentesi, perché un giorno finirà finalmente il distanziamento sociale ma di certo non la voglia di giocare, anche con i giochi che suggeriamo noi.

"Giochi di gruppo (anche) a un metro di distanza" è il primo libro che nasce da alcune domande comuni: "Come li possiamo far giocare, i nostri ragazzi? Cosa si può fare e cosa no? Sarà sicuro andare al parco, in spiaggia, al centro estivo o al campus fuori città?" Certo che sì, basta rispettare quelle semplici regole che ormai conosciamo tutti alla perfezione: bisogna pulirsi bene le mani, di tanto in tanto, non sputacchiarsi addosso - bleah, in teoria neanche prima! - e soprattutto non stare troppo appiccicati l'uno con l'altro. Ma a tutto questo, ci abbiamo pensato noi.