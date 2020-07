Usa: record di contagi in un giorno, oltre 50mila

Speranza: “Restrizioni su viaggi necessarie, serve cautela”

Così il ministro della Salute Speranza a Rai3 sulle misure aggiuntive prese dall'Italia per chi viene da paesi extraeuropei: "L'auspicio è che nel giro di qualche settimana si possa andare oltre, ma per ora serve cautela. Abbiamo vissuto mesi difficili e non possiamo rimuovere le restrizioni, sarebbe sbagliato ricorrere rischi che non ci possiamo permettere. La cautela in più è condivisa dalla comunità scientifica”.