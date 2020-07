2/12

MASCHERINA - Non cambia la regola: sì alle "protezioni delle vie respiratorie", cioè le mascherine, in tutti i luoghi al chiuso accessibili al pubblico. Ma anche "in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza". Dunque anche all'aperto dove non c'è la possibilità di rispettare il metro di distanza.