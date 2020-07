Spadafora: “Riapertura stadi? Ipotesi settembre”

Tamponi al porto di Genova, 7 km coda in A7

Sette chilometri di coda in A7, in direzione Genova, tra Genova Bolzaneto e Sampierdarena e due chilometri in A12, in direzione Genova, tra Genova Est e il bivio A12/A7 Milano-Genova. Questa volta però non c'entrano i cantieri e i controlli alle gallerie. Il traffico è bloccato a causa dei controlli in porto per i passeggeri che devono imbarcarsi sul traghetto per il Marocco.