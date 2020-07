Grandi autori, registi premiati, campioni dello sport, stelle del cinema, talenti italiani e internazionali. Saranno loro i protagonisti della straordinaria stagione televisiva di Sky 2020/2021 con produzioni di successo, storie che fanno sognare, titoli inediti, emozioni del grande sport e molto altro. Una stagione all’insegna del Back to Next, con uno sguardo sempre rivolto al futuro per continuare a evolversi e ad affrontare anche le sfide più grandi con la qualità, la creatività e l’innovazione che da sempre contraddistinguono Sky.

Come è avvenuto anche durante i mesi di emergenza sanitaria, quando pensando fuori dagli schemi l’azienda ha continuato a innovare, nonostante le difficoltà, per proporre sempre una vasta offerta di contenuti, lineari e on demand, e per garantire un’informazione accurata e tempestiva alle famiglie italiane. La prossima stagione televisiva porterà ancora una volta nelle case degli abbonati grandi contenuti, con l’eccellenza di sempre e la libertà di fruirne come, quando e dove si preferisce, on demand o con Sky Go, o per chi sceglie lo streaming con NOW TV.

Inoltre, grazie alla novità di Sky Wifi, il servizio ultra broadband lanciato da poco in 124 città, sarà possibile scegliere un’offerta tv, internet e voce unica nel suo genere, che consente di combinare una connessione straordinariamente performante – quella di Sky Wifi - con l’esperienza di visione unica che offre Sky Q e con la varietà di contenuti originali di qualità che abbracciano tutti gli ambiti, dall’intrattenimento alle news, dalle serie tv al grande sport, dai documentari all’arte e ai programmi per bambini. Sky si conferma così come un partner ideale per la famiglia.