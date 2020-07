Da luglio 2020 a luglio 2021: su Sky il meglio del calcio italiano ed europeo, aspettando Uefa Euro 2020 la prossima estate. E ancora: motori, tennis, Nba, il ritorno della Major League Baseball e le novità dell’America’s Cup di vela e dell’All Elite di wrestling LA STAGIONE TV 2020/2021 DI SKY

Una stagione di sport da vivere su Sky: un’estate lunga un anno, da luglio 2020 a luglio 2021, dalle fasi finali di Serie A, UEFA Champions e UEFA Europa League, fino agli Europei di calcio della prossima estate, al via l’11 giugno 2021. E ancora motori, con la stagione 2020 appena ripartita, l’NBA da fine mese, il tennis da agosto, il ritorno della Major League Baseball e le novità dell’America’s Cup di vela e dell’All Elite Wrestling. Un concatenarsi di sport, eventi live, racconti e storie di campioni. Perrelli, Vice President Sky Sport: "Una stagione ricchissima" “Siamo orgogliosi di continuare a offrire ai nostri abbonati una grande offerta di sport, che valorizzeremo ogni giorno con la passione di sempre. Non ci siamo mai fermati, neanche durante il lockdown, continuando a proporre, con spirito creativo e un supporto importante della tecnologia, un vasto panorama di contenuti alternativi agli eventi live sospesi a causa dell’emergenza sanitaria. E, anche di fronte ai nuovi calendari delle competizioni, proseguiremo mantenendo lo stesso approccio creativo e tecnologico. Sempre con l’inconfondibile Sky Touch, un mix di innovazione, competenza ed eccellenza del racconto, per continuare ad essere un riferimento per tutti gli appassionati che amano lo sport – spiega Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport. Quella che stiamo vivendo è una staffetta tra la fine dei campionati in corso e l’inizio delle prossime competizioni sportive. Dal calcio italiano e internazionale, alla Champions ed Europa League, fino ai match di Euro 2020 del prossimo giugno. E poi tanti altri sport: i motori con Formula1 e MotoGP, lo spettacolo della NBA, il grande tennis, i Major di golf e le novità della MLB e dell’America’s Cup. Ci aspetta una stagione ricchissima, che accompagnerà ogni giorno le famiglie Sky alla scoperta delle più belle emozioni sportive e dei più grandi campioni dello sport”.

Un'estate di Coppe Dopo la conclusione di tutti i campionati (Premier League il 26 luglio e Serie A il 2 agosto), su Sky il calcio europeo riprenderà con le fasi finali della stagione 2019/20 di UEFA Europa League e di UEFA Champions League con un nuovo format, per via della sospensione per il Coronavirus.

Uefa Europa League Appuntamento il 5 e il 6 agosto con la diretta degli ottavi di finale (Inter-Getafe il 5/8 alle 21 e Siviglia-Roma il 6/8 alle 18.55). Le Final Eight si svolgeranno dal 10 al 21 agosto, i quarti di finale il 10 e l’11 agosto, le semifinali il 16 e il 17 e la finale il 21 agosto a Colonia. Uefa Champions League Si parte il 7 e 8 agosto con le restanti partite degli ottavi di finale (Juventus-Lione il 7/8 alle 21 e Barcellona-Napoli l’8/8 alle 21). Poi quarti di finale (Atalanta-PSG il 12/8 alle 21), semifinali e finale si disputeranno con la formula delle final eight a eliminazione diretta in gara unica tra il 12 e il 23 agosto a Lisbona (quarti di finale 12/13/14/15 agosto, semifinali 18/19 agosto e finale 23 agosto).

La prossima stagione leggi anche "Speravo de morì prima", la serie tv Sky su Totti Qualche giorno di pausa verso fine estate e poi il grande calcio ripartirà su Sky, con la Serie A (7 incontri su 10 ogni turno live sui canali Sky), Premier League e Bundesliga. Sempre in diretta tutti gli incontri della UEFA Champions League al via il 22 settembre con i playoff (con finale il 29 maggio 2021). Sui canali Sky Sport anche la UEFA Europa League, che ripartirà il 22 ottobre (con finale il 26 maggio 2021), oltre alla UEFA Super Cup, che si svolgerà il 24 settembre. Tutto questo in attesa dell’evento calcistico dell’estate 2021, gli Europei 2020 in programma dall’11 giugno all’11 luglio prossimi: su Sky Sport una copertura totale del torneo, con tutti i 51 match in diretta, di cui 24 in esclusiva, e l’immancabile Diretta Gol per le partite in contemporanea. Sempre su Sky anche gli eventi FIFA, posticipati al 2021: i Campionati Mondiali FIFA U-20 Women’s World Cup Costa Rica/Panama 2020 dal 20 gennaio al 6 febbraio 2021, i Campionati Mondiali FIFA U-17 Women’s World Cup India 2020 dal 17 febbraio al 7 marzo 2021 e il FIFA Futsal World Cup Lituania 2020 dal 12 settembre al 3 ottobre 2021. Sky Touch Un vero e proprio concentrato di emozioni, gol, sfide adrenaliniche, tra grandi squadre e giovani promesse. Il tutto approfondito da un’affiatata squadra editoriale di giornalisti e talent, valorizzata nel racconto grazie a studi d’eccellenza e una tecnologia all’avanguardia, in un incontro tra qualità massima, immagini spettacolari e analisi dei contenuti.

Non solo calcio Nella stagione 2020/2021 dei canali Sport di Sky anche tantissimo spazio ai motori con Formula 1, MotoGP e Superbike, alla NBA, al tennis, al golf, al ritorno su Sky della Major League Baseball e alle novità dell’America’s Cup di vela e dell’All Elite Wrestling. Completa l’offerta Sport di Sky, la programmazione di Eurosport ai canali 210 e 211, con ciclismo, motori, tennis e molto altro. I motori Su Sky Sport si sono riaccesi i motori con le gare di Formula 1, MotoGP, Superbike e i principali campionati a due e quattro ruote. Una copertura di altissimo livello in onda per tutto il periodo estivo e autunnale, fino a un totale di 6 mesi a motori accesi, tenendo presente i GP in attesa di conferma e le date in via di definizione. La stagione della Formula 1 è ripartita il 5 luglio in Austria, la MotoGP il 19 luglio a Jerez (entrambe su Sky anche nel 2021), mentre il ritorno della Superbike sarà il 2 agosto sempre a Jerez (dopo il primo Round disputato a marzo in Australia). A questo, si aggiungono i campionati di F2, F3, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup e Porsche Carrera Cup, oltre a quelli di Moto2, Moto3, MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup. Sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208) il racconto si arricchisce di importanti novità, caratterizzate da un ulteriore passo in avanti sul fronte tecnologico e un costante filo diretto con le piste di tutto il mondo, per non perdere mai nulla di quello che accade in circuito, con tutti i retroscena.

Nba, tennis e golf Fino alla stagione 2022/23 il grande basket professionistico americano NBA continuerà a essere visibile su Sky, sul canale dedicato Sky Sport NBA. La stagione 2019/20 riprenderà nella notte tra il 30 e 31 luglio, nel campus Walt Disney World Resort a Orlando, con 22 squadre impegnate per la vittoria del trofeo. Sempre su Sky Sport la stagione 2020 del tennis, con i i tornei ATP Masters 1000, le ATP Finals e i tornei trasmessi grazie all’accordo con Supertennis, che ATP ha annunciato riprenderà il 22 agosto con il Western&Southern Open live da Flushing Meadows. Appuntamento poi dal 12 settembre con il Masters di Madrid e dal 20 settembre con gli Internazionali d’Italia di Roma. Senza dimenticare il prestigioso torneo di Wimbledon, che tornerà a giocarsi nel 2021. Su Sky Sport sarà possibile seguire anche i grandi appuntamenti del golf: il Pga Championship dal 3 al 9 agosto, lo Us Open dal 17 al 20 settembre e l’Augusta Masters dal 9 al 15 novembre. Posticipato al 2021 invece il 149th The Open Championship, in programma dall’ 11 al 18 Luglio 2021.

Le novità: MLB, America's Cup e All Elite Wrestling approfondimento La novità: il baseball americano live su Sky Sport Torna su Sky Sport il baseball americano della MLB, la Major League Baseball, uno degli sport più amati e seguiti negli Stati Uniti. Sky trasmetterà le stagioni 2020 (al via il prossimo 23 luglio) e 2021 e proporrà almeno due incontri a settimana di Regular Season, sempre con il commento in italiano. Oltre alla Regular Season, anche le partite della Postseason e le World Series che assegnano il titolo. In arrivo su Sky anche l’America’s Cup di vela e i programmi ufficiali della All Elite Wrestling.

Sul canale 200 sempre acceso Sky Sport 24, la porta di ingresso all’offerta sportiva di Sky, un all news che non si limita alle notizie, ma entra negli eventi, li accompagna, li approfondisce. Come sempre, anche il sito skysport.it racconta tutti gli sport grazie alla copertura unica di Sky con news, live blog, fotogallery, infografiche, curiosità e un’ampia sezione video. Notizie tempestive e contenuti accessibili anche sui canali ufficiali social. Oltre l’App Sky Sport, disponibile per iPhone e Android, con gli aggiornamenti dell’ultimo minuto, e Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di siti che coprono ogni area tematica sportiva.