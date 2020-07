Cos'è e come funziona. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate la guida sul come usufruire delle detrazioni previste nel Dl Rilancio per i lavori in casa CORONAVIRUS, LE NEWS E GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Superbonus. Una detrazione al 110% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che migliorano l’efficienza energetica degli immobili. Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una lista di tutte le informazioni necessarie: chi può usufruirne, gli interventi agevolabili e tutti i vantaggi. Innanzitutto il periodo di riferimento: le spese contemplate sono quelle sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi che vanno dalla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure - continua l'Agenzia delle Entrate - si aggiungono alle detrazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus). Altro aspetto importante: al posto della fruizione diretta della detrazione si può optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori (cioè da chi realizza l’intervento) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Chi può usufruire del Superbonus 110% Diversi i soggetti che possono usufruirne. Si va dai condomini alle persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento, ma al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. E ancora: Istituti autonomi case popolari (IACP), Onlus e associazioni di volontariato e associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Possono inoltre beneficiare delle detrazioni non solo i proprietari dell'immobile, ma anche per chi è in comodato d’uso e per gli usufruttuari.

Quali interventi rientrano nel Superbonus Tra i lavori possibili il Superbonus divide due categorie: gli interventi definiti "trainanti", che possono godere da soli della detrazione, e gli interventi "aggiuntivi" (o "trainati") che possono godere ugualmente del Superbonus ma solo se effettuati "insieme ad almeno uno degli interventi principali". Tra i "trainanti" gli interventi di isolamento termico sugli involucri (pareti e pavimenti). La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni e degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari (o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari). E gli interventi antisismici (la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021). Capitolo "trainati": presenti gli interventi di efficientamento energetico (che devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta), l'installazione di impianti solari fotovoltaici e l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.