Spadafora: "Gravina preoccupato? Lo sono anch'io"

Veneto, 117 nuovi positivi legati a focolaio del trevigiano

Sono 117 in più nelle ultime 24 ore i casi di positività registrati in Veneto, riconducibili al focolaio che si è aperto al Centro di accoglienza di Casier nel Trevigiano. Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia, dando l'aggiornamento della situazione che in parte tiene conto anche dei dati forniti ieri riguardo agli ospiti della caserma. Complessivamente sono stati fatti 1.228.224 tamponi nella Regione finora e il totale dei positivi da inizio pandemia ha raggiunto quota 20.120. Le persone in isolamento sono 3.740, 136 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 117 (31 positivi, i restanti negativi), in terapia intensiva restano 6 persone e i morti sono cresciuti di una unita' rispetto a ieri (il totale è di 2.074). I dimessi, infine, sono 6 in più