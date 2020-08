13/13 ©Ansa

Il documento sottolinea che è difficile stimare al momento quanto la riapertura delle scuole possa incidere su una ripresa della circolazione del virus in Italia. "Non è nota la trasmissibilità di Sars-CoV-2 nelle scuole né quanto i bambini lo trasmettano agli adulti. Per questo, non è possibile fare una realistica valutazione della trasmissione di Sars-CoV-2 all'interno delle scuole nel contesto italiano. Non è inoltre predicibile il livello di trasmissione (Rt) al momento della riapertura delle scuole a settembre"