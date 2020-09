Dopo il debutto della nuova giuria, in un’edizione rinnovata, stasera, giovedì 24 settembre su Sky e NOW TV arriva il secondo appuntamento con le selezioni di X Factor 2020

Anche questa settimana tanti i ragazzi che si presentano , molto spesso portando un loro brano originale , con l’obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici EMMA, HELL RATON, MANUEL AGNELLI, MIKA : solo così, potranno accedere alla fase successiva di selezioni. È Alessandro Cattelan , dalla sua postazione nel backstage, ad aprire la puntata e ad accompagnare virtualmente gli spettatori in un tour della nuova location di Cinecittà , lo storico Teatro 5, trasformato quest’anno in headquarter di #XF2020. La prima tappa è nella waiting room, la zona del backstage in cui i giovani artisti aspettano il loro turno, accumulando la tensione e soprattutto trovando la concentrazione prima dell’esibizione.

Ai giudici il compito di valutarli con l’obiettivo di riconoscere il talento tra personalità diversissime per età, background familiare e aspirazioni personali. C’è chi studia ingegneria meccanica, chi si è laureato in filosofia, chi lavora come operaio, chi come portinaio e chi ha capito che un proprio difetto può diventare un vero e proprio punto di forza. Ad accumunarli, l’amore per l’arte e per la scrittura, attraverso cui esprimersi, ognuno con il proprio tratto distintivo, ognuno con le proprie peculiarità, ma tutti desiderosi di vivere con e per la musica.

X Factor è in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, Digitale Terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su Smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su Now Tv. X Factor- Le Selezioni è in onda il venerdì, in prima serata, su TV8.

Tutte le date da non perdere. Le Audizioni: 1° ottobre. Bootcamp 8 e 15 ottobre, Last Call il 22 ottobre, per arrivare ai Live di X Factor 2020 dal 29 ottobre.