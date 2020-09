Milano Fashion Week ibrida: buona la prima

La prima Milano Fashion Week ibrida si è conclusa confermando la città uno dei poli della moda mondiale. Valentino ha scelto infatti proprio Milano per la propria sfilata – trascurando per questa volta Parigi – e Giorgio Armani, da sempre vicino al mondo dello sport, questa volta ha reso protagonisti delle sue sfilate attori e ballerini per appoggiarli in questo momento difficile e ha fatto della sfilata un evento coinvolgente, accessibile a tutti.

Gli sportivi per questa volta sono dovuti restare lontani dalle passerelle ma c’è chi – come Federica Pellegrini – dimostra quotidianamente la sua passione per la moda sui social e chi come Cristiano Ronaldo sta diventando sempre più icona di stile. Dopo le collezioni di intimo e di profumi ha ideato una collezione di occhiali con Italia Independent. "È stato coinvolto fin dall’inizio. Il suo tempo certo è limitato, ma ha aiutato molto il fatto che sia molto deciso anche fuori dal campo", racconta Alberto Lapucci , Head of Brand, Marketing e Communication manager di Italian Independent. "Ha dato linee guida ben precise di quello che gli piace e poi Lapo ha aggiunto il twist creativo. I modelli sono 7 come il suo numero di maglia, ma anche come il numero fortunato di Lapo, nato il 7 ottobre del ’77.”