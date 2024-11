Oggi è il 17° anniversario della spettacolare vittoria dell'Italia per 2-1 in Scozia, come parte di una campagna di qualificazione di successo per UEFA EURO 2008 per gli Azzurri. Luca Toni ha dato agli ospiti un vantaggio al secondo minuto all'Hampden Park di Glasgow, ma Barry Ferguson ha pareggiato al 65° minuto. Christian Panucci ha risolto la contesa, segnando al 91° minuto.