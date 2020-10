9/10

- DIDATTICA A DISTANZA PARZIALE PER LE SCUOLE SECONDARIE



Misure previste anche per la scuola, in particolare per le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, che dovranno organizzare le attività didattiche in modo da alternare la modalità a distanza e l’attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.