Il nuovo Dpcm del 13 ottobre consente gli sport professionistici e dilettantistici, ma vieta "tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale". Le discipline, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, sono 130 in totale, divise in 52 diversi sport. Per alcune resta la possibilità dello svolgimento in forma individuale. Ecco l'elenco completo in ordine alfabetico

